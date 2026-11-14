बोर्ड परीक्षा : 2200 कक्ष निरीक्षकों की लगेगी ड्यूटी

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दूसरी ओर परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाध्यापकों का विवरण माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें। विज्ञापन

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में छात्र संख्या करीब 53 हजार है। मानक के हिसाब से दो हजार से 2200 शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती भी इसी डाटा से की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दागी या विवादित शिक्षकों का डाटा अपलोड न किया जाए और केवल नियमित शिक्षकों का ही विवरण दिया जाए। समय से डाटा अपलोड होने से केंद्र निर्धारण और ड्यूटी आवंटन में आसानी होगी। उन्होंने अनुमान जताया कि दो हजार से 2200 शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा। 15 जनवरी तक कक्ष निरीक्षकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 40 परीक्षार्थियों पर दो कक्ष निरीक्षक और 60 परीक्षार्थियों तक तीन कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। दूसरी ओर परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाध्यापकों का विवरण माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें।हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में छात्र संख्या करीब 53 हजार है। मानक के हिसाब से दो हजार से 2200 शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती भी इसी डाटा से की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दागी या विवादित शिक्षकों का डाटा अपलोड न किया जाए और केवल नियमित शिक्षकों का ही विवरण दिया जाए। समय से डाटा अपलोड होने से केंद्र निर्धारण और ड्यूटी आवंटन में आसानी होगी। उन्होंने अनुमान जताया कि दो हजार से 2200 शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक बनाया जाएगा। 15 जनवरी तक कक्ष निरीक्षकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 40 परीक्षार्थियों पर दो कक्ष निरीक्षक और 60 परीक्षार्थियों तक तीन कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे।

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ज्ञानपुर। जिले में आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी धीरे-धीरे तेज हो रही है। केंद्र निर्धारण, छात्र संख्या की स्थिति करीब-करीब साफ हो चुकी है। अब केंद्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी को लेकर कवायद शुरू की गई है। परीक्षा को नकलविहीन और शुचितापूर्ण कराने के लिए शिक्षकों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। इसके लिए 15 नवंबर तक अंतिम तिथि तय की गई है। दो हजार से 2200 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर लगाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा पांच फरवरी से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले में 81 केंद्रों की सूची जारी किया। 112 आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद कमेटी की तरफ से 90 केंद्र बनाने की सहमति दी गई है। जिसको परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।