Bhadohi News: कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ

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कलश यात्रा पूर्वाह्न दस बजे यज्ञ स्थल से निकली। इसमें भारत माता, गायत्री माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की झांकियां शामिल थीं। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए खिरीकोठा स्थित हनुमान मंदिर पहुंची।यहां शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि रवींद्र नाथ शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरवाया। इसके बाद यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ स्थल लौटी। यहां आरती और शांतिपाठ के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। देव मंच पर जिला समन्वयक डॉ. रामसुख यादव ने पूजन-अर्चन किया। मंगल गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।