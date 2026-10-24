फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   The 9-kund Gayatri Mahayajna commenced with a Kalash Yatra.

Bhadohi News: कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ

Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
The 9-kund Gayatri Mahayajna commenced with a Kalash Yatra.
मधुबन में कलश यात्रा निकालती महिलायें
नगर पंचायत में नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण कथा बृहस्पतिवार को शुरू हुई। इसका शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। यह आयोजन शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में हो रहा है।
विज्ञापन

कलश यात्रा पूर्वाह्न दस बजे यज्ञ स्थल से निकली। इसमें भारत माता, गायत्री माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की झांकियां शामिल थीं। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए खिरीकोठा स्थित हनुमान मंदिर पहुंची।
विज्ञापन

यहां शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि रवींद्र नाथ शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरवाया। इसके बाद यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ स्थल लौटी। यहां आरती और शांतिपाठ के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। देव मंच पर जिला समन्वयक डॉ. रामसुख यादव ने पूजन-अर्चन किया। मंगल गीतों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed