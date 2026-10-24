Bhadohi News: विदाई गीतों से नम हुईं श्रद्धालुओं की आंखें, मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित

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इससे पहले नगर में शोभायात्रा निकाली गई। मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया, वहीं डीजे पर बज रहे विदाई गीतों ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। लोगों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर करीब 70 लाख रुपये की लागत से पूजा पंडाल तैयार किया गया था। नवरात्र के दौरान यह पंडाल आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। यहां मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।नौ दिवसीय पूजा उत्सव के समापन पर भक्तों ने मां से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। शोभायात्रा के दौरान जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया गया।