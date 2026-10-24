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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Chants of 'Jai Shri Ram' echoed after the burning of Ravana.

Bhadohi News: रावण दहन के बाद गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
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Chants of 'Jai Shri Ram' echoed after the burning of Ravana.
Photo Title - फोटो : shiv tripathi
बाजार के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुक्रवार को राम-रावण युद्ध का कलाकारों ने जीवंत मंचन किया। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। रामलीला देखने के लिए मैदान में लोगों की भीड़ जुटी। स्थानीय कलाकारों ने राम, रावण की सेना और अन्य पात्रों की भूमिका निभाकर रामायण के प्रसंगों का मंचन किया। छोटे बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया।
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रावण दहन के बाद भगवान श्रीराम की पालकी यात्रा निकाली गई, जो पूरे नगर में भ्रमण करती हुई गुजरी। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पालकी के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रवीण जायसवाल, लालता सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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