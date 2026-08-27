Bhadohi News: 1.45 करोड़ से कोलना के ठाकुर जी मंदिर का होगा सुंदरीकरण

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पर्यटन विभाग की योजना के तहत मंदिर परिसर में यात्री शेड, प्रसाधन केंद्र, बरामदा, ग्रीन पार्क, इंटरलॉकिंग, आरसीसी बेंच, सौर स्ट्रीट लाइट, पेयजल, बागवानी और साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा बोरिंग, जूता घर, पुलिस बूथ और खोया-पाया कक्ष भी बनाए जाएंगे। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। क्षेत्र के सत्येंद्र सिंह ने मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तत्कालीन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के समक्ष रखा था। इस दौरान जिला पर्यटन सूचना अधिकारी बृजेश सिंह मौजूद रहे।