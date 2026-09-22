नियमित बचत की आदत बनाएं विद्यार्थी : सिद्धार्थ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में कॅरिअर काउंसिलिंग व प्लेसमेंट सेल की ओर से सोमवार को वित्तीय जागरूकता एवं आर्थिक प्रबंधन विषयक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें विद्यार्थियों को बचत, बजट निर्माण, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, निवेश, वित्तीय नियोजन समेत वित्तीय साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने विद्यार्थियों को आय-व्यय में संतुलन बनाए रखने, नियमित बचत की आदत डालने के लिए प्रेरित किया। बताया कि मौजूदा समय डिजिटल बैंकिंग एवं ऑनलाइन लेन-देन का है। जरा सी चूक बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम का संयोजन आशीष जायसवाल ने किया। इस मौके पर डॉ.रुस्तम अली, प्राध्यापक डॉ.रविंद्र कुमार पांडेय, डाॅ.बृजेश कुमार, डाॅ.सुजीत कुमार सिंह, दिलीप कुमार बौद्ध मौजूद रहे।
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फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने विद्यार्थियों को आय-व्यय में संतुलन बनाए रखने, नियमित बचत की आदत डालने के लिए प्रेरित किया। बताया कि मौजूदा समय डिजिटल बैंकिंग एवं ऑनलाइन लेन-देन का है। जरा सी चूक बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम का संयोजन आशीष जायसवाल ने किया। इस मौके पर डॉ.रुस्तम अली, प्राध्यापक डॉ.रविंद्र कुमार पांडेय, डाॅ.बृजेश कुमार, डाॅ.सुजीत कुमार सिंह, दिलीप कुमार बौद्ध मौजूद रहे।
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