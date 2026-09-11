Bhadohi News: 6.80 करोड़ से होगा सीखड़ रजवाहा का पुनरुद्धार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:52 AM IST
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ज्ञानपुर। जिले की लाइफ लाइन ज्ञानपुर मुख्य नहर से जुड़े सीखड़ रजवाहा का पुनरुद्धार होगा। सिंचाई विभाग के भेजे गए छह करोड़ 80 लाख के प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिल गई है। इससे 43 किमी लंबी नहर की मरम्मत संग जर्जर पुलिया दुरुस्त की जाएगी। 16 किमी कच्ची सड़क पर खड़ंजा भी बिछाया जाएगा। इससे मिर्जापुर के सीखड़ क्षेत्र में पानी की आसानी पहुंच हो सकेगी। मुख्य नहर प्रयागराज के केहुनी से निकल कर वाराणसी और मिर्जापुर जिले तक जाती है। इसकी लंबाई 74 किमी है। इसमें भदोही रजबाहा की लंबाई 53 और सीखड़ रजबाहा की लंबाई 43 किलोमीटर है। करीब छह से सात दशक पूर्व बनी नहर और रजवाहा की साफ-सफाई तो हो जाती है, लेकिन पुलिया, कुलाबे से लेकर अन्य कार्य नहीं हो पाते।
करीब पांच महीने पूर्व नहर विभाग ने इसके पुनरुद्धार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी अब स्वीकृति मिल गई है। इससे रजवाहा की दशा बदलनी तय हो गई है। बजट से नहर में जमी सिल्ट की सफाई, जर्जर 15 पुलिया, 40 कुलाबे संग अन्य कार्य कराए जाएंगे। इससे मिर्जापुर के एक तिहाई हिस्से में फसलों की सिंचाई के लिए आसानी से पानी पहुंच सकेगा। 50 हजार से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
बताते चलें कि सालों पूर्व बने रजवाहा और नहर के काफी पुलिया जर्जर हो चुके हैं। नहरें कई स्थानों पर खराब हो चुकी हैं। जिससे पानी की अधिकता के कारण उनके टूटने का भी खतरा बना रहता है। अधिशासी अभियंता नहर सुधीर कुमार पाल ने बताया कि सीखड़ रजवाहा के पुनरुद्धार के लिए छह करोड़ 80 लाख की स्वीकृति मिल गई है। जल्द बजट आवंटित हो सकता है। जिसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 किमी कच्ची सड़क को खड़ंजा करने की स्वीकृति मिली है। चकवां के पास पुलिया और स्लैब भी बनाया जाएगा।
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करीब पांच महीने पूर्व नहर विभाग ने इसके पुनरुद्धार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी अब स्वीकृति मिल गई है। इससे रजवाहा की दशा बदलनी तय हो गई है। बजट से नहर में जमी सिल्ट की सफाई, जर्जर 15 पुलिया, 40 कुलाबे संग अन्य कार्य कराए जाएंगे। इससे मिर्जापुर के एक तिहाई हिस्से में फसलों की सिंचाई के लिए आसानी से पानी पहुंच सकेगा। 50 हजार से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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बताते चलें कि सालों पूर्व बने रजवाहा और नहर के काफी पुलिया जर्जर हो चुके हैं। नहरें कई स्थानों पर खराब हो चुकी हैं। जिससे पानी की अधिकता के कारण उनके टूटने का भी खतरा बना रहता है। अधिशासी अभियंता नहर सुधीर कुमार पाल ने बताया कि सीखड़ रजवाहा के पुनरुद्धार के लिए छह करोड़ 80 लाख की स्वीकृति मिल गई है। जल्द बजट आवंटित हो सकता है। जिसके बाद काम शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 किमी कच्ची सड़क को खड़ंजा करने की स्वीकृति मिली है। चकवां के पास पुलिया और स्लैब भी बनाया जाएगा।
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