Bhadohi News: साथी की हत्या की नीयत से महाराष्ट्र से आए सात आरोपी हुए गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:50 AM IST
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महाराष्ट्र के ठाणे में एक डॉक्टर से चुराई गई चेन के विवाद के बाद जिले में साथी की हत्या और लूट की नीयत से आए सात बदमाशों को पुलिस ने औराई के कुरौना हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग की लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए।
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि औराई पुलिस की टीम उगापुर नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान भदोही की तरफ से दो तेज रफ्तार कार आती दिखीं।
पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन चालकों ने बैरियर को धक्का मारकर और असलहा लहराते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा किया और अन्य मोबाइल टीमों की मदद से कुरौना हवाई पट्टी गेट के पास दोनों कारों की घेराबंदी कर ली।
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खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी विपुल विजय शेट्टी व दिनेश वीरेंद्र जायसवाल निवासी पाथरली रोड डोबंवली ईस्ट, तिलकनगर ठाणे, उमेश पांडुरंग राउत निवासी कोपर क्राॅस रोड डोम्बीवली वेस्ट, विष्णुनगर, ठाणे, ठाणे, समसुद्दीन मोहम्मद सईद शेख निवासी काली मस्जिद, आगलावे बाग, महात्मा फूले, ठाणे और कृष्णा गोबिंद लाल जायसवाल निवासी बेलवा हटिया, फूलपुर, वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग की लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए।
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि औराई पुलिस की टीम उगापुर नहर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान भदोही की तरफ से दो तेज रफ्तार कार आती दिखीं।
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पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन चालकों ने बैरियर को धक्का मारकर और असलहा लहराते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा किया और अन्य मोबाइल टीमों की मदद से कुरौना हवाई पट्टी गेट के पास दोनों कारों की घेराबंदी कर ली।
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खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी विपुल विजय शेट्टी व दिनेश वीरेंद्र जायसवाल निवासी पाथरली रोड डोबंवली ईस्ट, तिलकनगर ठाणे, उमेश पांडुरंग राउत निवासी कोपर क्राॅस रोड डोम्बीवली वेस्ट, विष्णुनगर, ठाणे, ठाणे, समसुद्दीन मोहम्मद सईद शेख निवासी काली मस्जिद, आगलावे बाग, महात्मा फूले, ठाणे और कृष्णा गोबिंद लाल जायसवाल निवासी बेलवा हटिया, फूलपुर, वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया।