सेवा, समर्पण व जनसरोकार ही भाजपा की संस्कृति: डॉ. विनोद

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भदोही भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि सेवा, समर्पण और जनसरोकार भाजपा की कार्यसंस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम को प्रभावी व व्यापक बनाने का आह्वान किया। जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय सहभागिता से सेवा कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सभी का स्वागत किया। बताया कि यह अभियान सितंबर माह से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, रविंद्र नाथ त्रिपाठी, चेयरमैन ज्ञानपुर डॉ. घनश्याम दास गुप्ता, सुरियावां विनय चौरसिया, संतोष तिवारी, अभय राज सिंह, प्रदीप सिंह, पवन दुबे राज यादव, सुषमा मालवीय, नागेन्द्र मिश्रा नवीन समेत अन्य रहे। संचालन जिला महामंत्री अखिलेंद्र सिंह बघेल ने किया।