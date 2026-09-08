लोक अदालत में सुलझाएं अधिक से अधिक मामले : अमित वर्मा

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आम जनता को सुलभ न्याय दिलाना है। लोक अदालत में लंबित मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को अपनी भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निभाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिला जज द्वितीय पुष्पा सिंह, प्रभारी सचिव अनामिका चौहान, जिला अग्रणी यूनियन बैंक के प्रबंधक समेत अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित हुए।

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ज्ञानपुर। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व प्रभारी जनपद न्यायाधीश अमित वर्मा ने की। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की और लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाए। जिससे इसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य ही