Bhadohi News: आरआरसी की खराब दशा पर बीडीओ और सचिव को नोटिस

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उगापुर में डीएम को अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। फर्श एवं दीवारों की स्थिति खराब होने और एकत्रित कूड़े का समुचित ढंग से निस्तारण न किए जाने जैसी कमियां संज्ञान में आईं। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत के सचिव अनुपम द्विवेदी एवं खंड विकास अधिकारी दिलीप कुमार को नोटिस जारी किया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में स्थापित सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों पर कूड़े का नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कूड़े के निस्तारण एवं केंद्रों के संचालन में लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी केंद्रों पर कूड़े का निस्तारण सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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ज्ञानपुर। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सोमवार को रिसोर्स रिकवरी सेंटर यानि स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। वह औराई के उगापुर गांव पहुंचे। व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार न पाए जाने पर डीएम नाराज हो गए। उन्होंने सचिव और बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि जिन गांव में आरआरसी बन गए हैं वहां संचालन किया जाए।