रोस्टर बिगड़ा : 250 गांवों में 12 तो शहर में 18 घंटे हो रही बिजली आपूर्ति, दिनभर में 25 बार ट्रिपिंग भी

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लोड बढ़ते ही बिजली निगम की तैयारियाें की पोल खुल गई। शहरों में बिजली आपूर्ति रोस्टर के अनुसार हो रही है। गांवों में बिजली आपूर्ति बेपटरी हो चुकी है।

जिले में चार दिनों से गर्मी बढ़ी है। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी बढ़ते ही जिले में बिजली कटौती और ट्रिपिंग बढ़ गई है। जिले के सात उपकेंद्रों से 250 गांवों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 24 के बजाय 18 तो गांवों में 18 घंटे के बजाय 12 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो रही है। दिनभर में करीब 25 बार ट्रिपिंग हो रही है। कटौती से 1.5 लाख की आबादी ज्यादा परेशान है। जिले में ज्ञानपुर व भदोही डिवीजन से जुड़े 29 उपकेंद्रों के 98 फीडरों से 20 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति की जाती है। जिले में 2.46 लाख उपभोक्ता हैं। बृहस्पतिवार को बारिश के बाद लगातार तीखी धूप और उमस का असर यह है कि बिजली की मांग बढ़ गई है।