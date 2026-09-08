Bhadohi News: जाम की समस्या का समाधान नहीं, स्टेशन रोड पर घंटे फंसे वाहन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
भदोही। नगर के प्रमुख मार्ग सोमवार को जाम की चपेट में रहे। विशेषकर स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय सर्वाधिक जाम की समस्या दिखी। स्टेशन रोड, लिप्पन तिराहा, तकिया कल्लन शाह, अहमदगंज फ्लाईओवर पर पूरे दिन वाहन रेंगते नजर आए। सबसे अधिक दिक्कत 11.30 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक देखने को मिला। लिप्पन तिराहे पर आधा दर्जन यातायात और सिविल पुलिस लोगों को जाम से बचाने में पसीने से तरबतर रही। स्कूली ट्रैफिक के खत्म होने के बाद ही राहत मिली।
भदोही शहर में लिप्पन तिराहे पर जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है। तिराहे पर रास्ता सकरा होने से प्रतिदिन जाम लगता है। इसका समाधान नहीं ढूंढे जाने से अब तक यह समस्या दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। मसलन लिप्पन तिराहे से फ्लाईओवर की ओर, नगर पालिका तिराहे की ओर, तकिया लल्लन शाह की ओर और स्टेशन रोड की ओर हर जाम लगना आम बात हो चुकी है। रविवार की बंदी के बाद सोमवार को स्कूल खुले और जब छुट्टी हुई तो लोग जाम में फंस गए। लोगों ने बाताया कि स्टेशन रोड पर भदोही गर्ल्स इंटर कालेज तक वाहनों की कतार लगी रही। लिप्पन तिराहे की ओर जो भी पहुंच रहा था और जाम में फंस कर रह जा रहा था। 11.30 बजे से जाम कभी थोड़ी राहत हो जाती तो फिर से जाम लग जाता। डेढ़ बजे तक यही आलम रहा। कार, बाइक सवार सर्वाधिक परेशान दिखे। खास बात यह है कि लिप्पन तिराहे पर जाम से मुक्ति के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यहां तैनात आधा दर्जन पुलिस कर्मी प्रतिदिन इसी तरह पसीना बहाते दिखते हैं।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
विज्ञापन
लिप्पन तिराहे के जाम की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। व्यापारियों के साथ मिल बैठक कर आपसी विचार विमर्श इसका कोई रास्ता निकलने का प्रयत्न किया जाएगा। - सुमित त्रिपाठी, सीओ, भदोही।
विज्ञापन
भदोही शहर में लिप्पन तिराहे पर जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है। तिराहे पर रास्ता सकरा होने से प्रतिदिन जाम लगता है। इसका समाधान नहीं ढूंढे जाने से अब तक यह समस्या दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। मसलन लिप्पन तिराहे से फ्लाईओवर की ओर, नगर पालिका तिराहे की ओर, तकिया लल्लन शाह की ओर और स्टेशन रोड की ओर हर जाम लगना आम बात हो चुकी है। रविवार की बंदी के बाद सोमवार को स्कूल खुले और जब छुट्टी हुई तो लोग जाम में फंस गए। लोगों ने बाताया कि स्टेशन रोड पर भदोही गर्ल्स इंटर कालेज तक वाहनों की कतार लगी रही। लिप्पन तिराहे की ओर जो भी पहुंच रहा था और जाम में फंस कर रह जा रहा था। 11.30 बजे से जाम कभी थोड़ी राहत हो जाती तो फिर से जाम लग जाता। डेढ़ बजे तक यही आलम रहा। कार, बाइक सवार सर्वाधिक परेशान दिखे। खास बात यह है कि लिप्पन तिराहे पर जाम से मुक्ति के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यहां तैनात आधा दर्जन पुलिस कर्मी प्रतिदिन इसी तरह पसीना बहाते दिखते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
लिप्पन तिराहे के जाम की समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। व्यापारियों के साथ मिल बैठक कर आपसी विचार विमर्श इसका कोई रास्ता निकलने का प्रयत्न किया जाएगा। - सुमित त्रिपाठी, सीओ, भदोही।