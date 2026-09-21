आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए : अरुण राजभर

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मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि आरक्षण जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए। संविधान को खतरे में बताने वालों को पहले उसका अध्ययन करना चाहिए।उन्होंने कहा कि सुभासपा गांव, गरीब और किसान के हितों की बात करती है। गरीबों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए पार्टी लगातार प्रयासरत है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को शराब व अन्य प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब गुजरात और बिहार में शराबबंदी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी इस पर रोक लगनी चाहिए। अरुण राजभर ने अतरौलिया क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए।उन्होंने सिकंदरपुर-नदियांव और कप्तानगंज-गोपालपुर मार्गों समेत करीब नौ करोड़ रुपये की लागत से गांवों में नाली, सीसी रोड और गलियों के निर्माण का उल्लेख किया। पूर्व की सरकारों पर माफिया और बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।कार्यक्रम को राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में अमरमणि कश्यप, अब्दुल मजीद, अभिमन्यु राजभर, सुरेंद्र सिंह, सोनू सिंह, सुरेंद्र यादव लंबू, कविता राजभर, जोगेंद्र निषाद व विंध्याचल सिंह मौजूद रहे।