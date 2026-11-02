Bhadohi News: पुष्य नक्षत्र में गाड़ी, गहना और बर्तन की खरीदारी

विज्ञापन

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

भदोही नगर के रजपूरा, मेन रोड, कटरा बाजार, स्टेशन रोड पर भारी चहल पहल देखने को मिली। इतना ही नहीं इस बार धनतेरस और दिवाली की खरीदारी कुछ बेहतर होने वाली है। मारूति शोरूम वाराणसी मोटर्स के प्रबंधक नुमान खान ने बताया कि अक्तूबर का त्योहारी सीजन बहुत बढ़िया रहा जिसमे हमने 65 वाहन बेचे। कहा कि आज पहली तारीख थी पुष्य नक्षत्र में पांच वाहनों की डिलिवरी दी गई। हीरो की 80, टीवीएस की 70, बुलेट की 3, होंडा की 15 दोपहिया वाहनों की आपूर्ति की गई। कनक ज्वेल्स के अरविंद गुप्ता ने बताया कि शुरुआत ही अच्छा रहा। पुष्य नक्षत्र के दिन ही नहीं आगे भी अच्छी खरीदारी के संकेत हैं।गत वर्षों के मुकाबले अच्छी खरीदारी हो रही है। भारी संख्या मे लोग धनतेरस पर डिलिवरी के लिए बुकिंग कर रहे हैं। आगे खरीदारी का अच्छा संयोग बन रहा है। मनोज यादव, होंडा शोरूम (फोटो-36)पुष्य नक्षत्र ने धनतेरस और दिवाली की खरीदारी की आस बधाई है। इसको लेकर हम अच्छी खरीदारी की उम्मीद मे हैं। त्योहारी सीजन अच्छा जा रहा है। पुनीत मेहरा रायल इनफील्ड शोरूम (फोटो-37)त्योहारी सीजन में भारी संख्या में लोग रूफटाप सोलर एनर्जी लगवा रहे हैं। इसमे भारत और प्रदेश सरकार से मिल रही सब्सिडी लोगों की खरीदारी आसान कर रही है। अखिलेश मौर्य लुमिनस डिस्ट्रीब्युटर (फोटो-38)पुष्य नक्षत्र में फर्नीचर, दुपहिया वाहनों की अच्छी खरीदारी की है। इससे आगे की खरीदारी की अच्छी आस बनी है। यह बाजार उत्साहवर्धक है। रूपधारी पाल फर्निचर डीलर (फोटो-39)