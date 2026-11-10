भदोही: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, सोशल मीडिया पर फोटो देखकर परिजनों ने की पहचान; पटाखा बजाने गया था

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव को अज्ञात के रूप में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई थी।



सोमवार को सोशल मीडिया पर शव की फोटो प्रसारित होने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद वे मंडी चौकी पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें शव की फोटो दिखाई। फोटो देखकर परिजनों ने उसकी पहचान शुभम के रूप में की।



परिजनों के मुताबिक शुभम मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज भी चल रहा था। वह दो भाइयों में छोटा था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। युवक की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है।