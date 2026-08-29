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Bhadohi News: 10 दिन से डाकघर का सर्वर फेल, करोड़ों का लेनदेन प्रभावित

Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
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Post office server down for 10 days; transactions worth crores affected
गोपीगंज के उपडाकघर में ग्राहकों की भीड़। संवाद
लालानगर। डाकघरों को सरकार भले ही हाईटेक कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति उलट ही है। गोपीगंज नगर के पश्चिम मोहाल में स्थित उप डाकघर पर बीते 10 दिन से सर्वर फेल होने से करोड़ों का लेनदेन प्रभावित हो गया।
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रक्षाबंधन पर्व से पहले पैसा निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। पैसा न मिलने से उनको मायूस होकर जाना पड़ा। बैंको से सीधे प्रतिस्पर्धा रखने वाले डाकघरों को अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार तमाम योजनाएं डाकघरों के माध्यम से चला रही है। जिसका कुछ डाकघरों में बेहतर पालन भी हो रहा है, लेकिन कई डाकघरों की हालत ठीक नहीं है। उन्हीं में एक शामिल है उप डाकघर गोपीगंज। यहां कभी कर्मचारियों की कमी तो कभी सर्वर फेल होने से दिक्कत होती है। महीने के 30 दिन में बमुश्किल 10 दिन ही लेनदेन हो पाता है। बृहस्पतिवार को भी पैसा निकालने के लिए जब लोग गए तो सर्वर फेल होने से उनको लौटना पड़ा। बताया गया कि सर्वर न चलने से 10 दिन से यह दिक्कत हो रही है। मामले को लेकर वाराणसी स्थित कार्यालय को सूचना दी गई है। बताया कि रक्षाबंधन पर्व होने से प्रतिदिन 400 से 500 ग्राहकों को निराश होना पड़ा। बताया कि तीन डाक सहायक और एक पोस्ट मास्टर का पद भी यहां खाली है। स्टाफ की कमी से भी दिक्कत होती है।
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