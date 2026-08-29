Bhadohi News: शरारती तत्वों ने मड़हे में लगाई आग, हजारों का नुकसान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:26 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:26 AM IST
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गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के लालापुर गांव में गोपीगंज -ज्ञानपुर मार्ग पर सड़क किनारे स्थित मड़हे में बृहस्पतिवार की रात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। जब तक पीड़ित मौके पर पहुंचा तब तक सबकुछ जलकर नष्ट हो चुका था। सोनखरी गांव निवासी दूधनाथ विश्वकर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। बताया कि वह लालापुर में सड़क किनारे मड़हा लगाकर उसमें कैंची, हंसिया आदि बनाने का काम करते है। बृहस्पतिवार की रात लगभग नौ बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मड़हे में आग लगा दी गई। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
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