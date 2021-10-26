Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   People in the market grappled with traffic congestion.

Bhadohi News: जाम की समस्या से जूझते रहे बाजार में लोग

Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
People in the market grappled with traffic congestion.
ज्ञानपुर। धनतेरस पर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था धरी रह गई। पुलिस की तरफ से ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही समेत अन्य बाजारों में रूट डायवर्जन किया गया था। जगह-जगह पुलिस की टीमें लगाने का दावा किया गया, लेकिन पर्व के दिन स्थिति इसके विपरीत दिखी।
विज्ञापन

बाजारों में वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े होने से जाम लगता रहा। ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे से शीतल पाल तिराहे तक, गोपीगंज के खरहट्टी मोहाल, सुरियावां के गल्ला मंडी, नेहरू नगर आदि स्थानों पर दिन भर जाम लगता रहा। भदोही के अजीमुल्ला चौराहा, स्टेशन रोड आदि जगहों पर जाम से लोग परेशान दिखे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed