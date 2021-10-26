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Bhadohi News: राष्ट्रीय बाल विज्ञान कार्यशाला के लिए 30 नवंबर पंजीकरण का माैका

Mon, 16 Nov 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:13 AM IST
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Opportunity to register for the National Children s Science Workshop until November 30
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और विज्ञान विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान मंथन प्रतियोगिता वर्ष 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रतियोगिता में कक्षा छह से 11 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकेंगे और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कार्यशाला भी कराई जाएगी। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विद्यालयों और विद्यार्थियों को 30 नवंबर तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
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जिले में 196 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज हैं। जिसमें एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। विज्ञान मंथन प्रतियोगिता में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं भी प्रतिभाग कर सकेंगी। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ, तर्क क्षमता और विषय के प्रति उनकी रुचि को परखा जाएगा। साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलेगा। विद्यालयों से कहा गया है कि इच्छुक विद्यार्थियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कोई विद्यार्थी अवसर से वंचित न रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि प्रतियोगिता के संबंध में सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजा है। इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि उनमें सवाल पूछने, तर्क करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने की क्षमता भी विकसित करती हैं।
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