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Bhadohi News: जयंती पर बिरसा मुंडा को किया याद

Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:14 AM IST
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Birsa Munda remembered on his birth anniversary
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते लोग। स्रोत संगठन - फोटो : udhampur news
जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती रविवार को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। देश और समाज के हित में उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
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बिरसा मुंडा की जयंती पर ज्ञानपुर, भदोही, औराई समेत सभी छह ब्लॉक, आश्रम पद्धति विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग संग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञानपुर नगर के शहीद पार्क में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश गोंड ने कहा कि बिरसा मुंडा 25 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े। इस मौके पर रामजी गोंड, विनोद कुमार गोंड, चंद्र मोहन गोंड, बलराम, सुरेंद्र, लवकुश, नागेश, सुषमा माैजूद रहे।
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