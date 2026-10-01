Bhadohi News: पहले दिन नारद मोह की लीला का हुआ मंचन

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नगर के मर्यादपट्टी स्थित रामलीला मैदान में मंगलवार की देर शाम विधि-विधान से पूजा-पाठ और कलाकारों की आरती के साथ भदोही नगर के ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ हो गया। पहले दिन नारद मोह, मनु-शतरूपा तप, रावण जन्म, आकाशवाणी और मेघनाद दिग्विजय संवाद सहित अन्य कई प्रसंगों का श्रोताओं ने आनंद लिया। रामलीला मंचन के दौरान मैदान का वातावरण धार्मिक हो गया था। श्री राम लीला समिति के प्रभारी अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि भदोही की रामलीला दो चरण में होता है। पहला चरण मर्यादपट्टी रामलीला मैदान में तथा दूसरा चरण 10 अक्तूबर से रजपूरा स्थित रामलीला मैदान में मंचन शुरू होगा। रामलीला मंचन के पहले दिन पूर्व विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी और प्रभारी अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने श्री रामलीला समिति के वयोवृद्ध अध्यक्ष प्रकाश चंद जायसवाल को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सतीश गांधी, लालता सोनकर, दिलीप गुप्ता, सौरभ चौरसिया, राजेश जायसवाल, करुणा शंकर दुबे माैजूद रहे। संवाद