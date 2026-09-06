Bhadohi News: अब फीता,चेन से नहीं रोवर से होगी जमीन की पैमाइश

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जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग की ही रहती हैं। जिसका निस्तारण संपूर्ण समाधान एवं समाधान दिवस में भी नहीं हो पाता। जमीन का मामला होने से पैमाइश करने जाने वाले राजस्व टीम को पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप भी सहना पड़ता। फीता और चेन से जमीन नापने के दौरान कई खामियां रह जातीं। ज्ञानपुर तहसीलदार अजय सिंह ने बताया कि राजस्व निरीक्षक और कुछ लेखपालों को प्रशिक्षण मिला है। शेष को भी जल्द प्रशिक्षण मिल जाएगा।

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भूमि विवादों के त्वरित समाधान और पारदर्शी जमीन की पैमाइश हो सकेगी। अब डिजी रोवर (जीएनएसएस) ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम तकनीक आधारित विशेष पैमाइश होगी। यह आधुनिक प्रणाली अत्यंत सटीक (मात्र तीन सेंटीमीटर तक की त्रुटि की गुंजाइश) है, जिससे भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड और सीमांकन बिना किसी मानवीय पक्षपात के संभव हो सकेगा। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील में डीएम शैलेष कुमार ने मशीन का अवलोकन किया।