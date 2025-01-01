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Bhadohi News: धूप निकलने से एक डिग्री बढ़ा अधिकतम तापमान

Mon, 16 Nov 2026 12:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:25 AM IST
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Maximum temperature rose by one degree as the sun came out.
सुबह के समय मौसम में छाया रहा धुंध । संवाद
जिले के मौसम का मिजाज रोज बदल रहा है। कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी है। जिले में ठंड का असर सुबह और शाम बढ़ने लगा है। रविवार को दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन का पारा 29 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री पहुंच गया।
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सुबह-शाम लोगों को सिहरन का अहसास हो रहा है। डॉक्टरों ने सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों को सजग रहने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि शनिवार को अधिकतम पारा 29 डिग्री रहा, जो रविवार एक डिग्री बढ़कर 30 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम पारा 16 डिग्री पर दो दिनों से स्थिर है। बताया यह मौसम खेती-किसानी के लिहाज से फायदेमंद है। खासकर गेहूं की फसल के लिए मौसम उत्तम है।
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