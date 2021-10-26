Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Education is the foundation for the development of society and the nation: Dr. Jyoti

शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास की नींव : डॉ. ज्योति

Mon, 16 Nov 2026 12:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Education is the foundation for the development of society and the nation: Dr. Jyoti
युग निर्माण बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय फत्तुपुर में रविवार को बिंद समाज विकास संघ की ओर से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई।
विज्ञापन

इसमें कक्षा तीन से लेकर हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि सपा नेता डॉ.ज्योति बिंद ने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव है। सामान्य ज्ञान जैसी प्रतियोगिताएं बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती हैं।कांग्रेस जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी गतिविधियों से जोड़ना बेहद जरूरी है।
इस मौके पर रमाशंकर बिंद, डॉ.सुजीत बिंद, संदीप कुमार दुबे, बंशीधर माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed