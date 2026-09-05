Bhadohi News: सौ शय्या अस्पताल में शुरू हुई किडनी, लिवर की जांच

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। सरपतहां स्थित सौ शय्या अस्पताल में किडनी व लिवर की जांच शुरू हो गई है। इससे मरीजों ने राहत की सांस ली है। अब उन्हें निजी लैब का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अखबार के बृहस्पतिवार के अंक में सौ शय्या अस्पताल में तीन दिन से जांच मशीन खराब, किडनी की जांच ठप नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की निंद्रा टूटी। तुरंत मैकेनिक को बुलाकर बृहस्पतिवार शाम को ही मशीन दुरुस्त कराई गई। बता दें कि मशीन में विद्युत करंट पहुंच रहा था, लेकिन मशीन का फंक्सन चालू नहीं हो रहा है। अस्पताल की ओर से इंजीनियर को सूचना दी गई है। इंजीनियर आने में टाल मटोल कर रहे थे। खबर प्रकाशित होने के बाद उन्हें अस्पताल बुलाया गया। मशीन को तत्काल सही कराया गया। अस्पताल में रोजाना 450 से 500 की ओपीडी होती है। इसमें से करीब 100 लोगों की जांच लैब में होती है। किडनी की जांच बंद होने से मरीजों को वापस लौटना पड़ता था। लेकिन अब जांच शुरू हो गई है। सीएमएस डॉ. सुनील कुमार पासवान ने बताया कि मशीन खराब थी, उसे तत्काल दुरुस्त करा दिया गया है। अब सभी जांच हो रही है।