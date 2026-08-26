Bhadohi News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के लिए 14 दावेदारों का हुआ साक्षात्कार

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उन्होंने दावेदारों से संगठन को मजबूत करने की उनकी कार्ययोजना, पार्टी के प्रति समर्पण, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, आगामी चुनावों की तैयारियों व संगठन विस्तार को लेक जानकारी ली। इस दौरान साक्षात्कार के दौरान कुल 14 दावेदारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिसमें वर्तमान जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार दुबे ‘राजन’, माबूद खान, राजेश दुबे, सुरेश गौतम, त्रिलोकीनाथ बिंद, शबाना खातून, मुशीर इकबाल, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, मनोज गौतम, आशुतोष , मृत्युंजय पांडेय, संजीव दूबे, निजामुद्दीन रहे।ऑब्जर्वरों ने सभी दावेदारों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के मद्देनजर संगठनात्मक रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। इसके बाद नए जिला अध्यक्ष के नाम पर पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। संवाद