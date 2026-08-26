Bhadohi News: जनता और केवी सहित चार ट्रेनें रहीं देरी से आई, परेशान हुए यात्री

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वाराणसी-जंघई रेलखंड के भदोही रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को चार मुख्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक घंटे से लेकर 3.25 घंटे तक विलंब से पहुंचीं। इससे भदोही से रवाना होने वाले यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। देहरादून-बनारस जनता एक्सप्रेस 3.25 घंटे विलंब से आई। इसके बाद काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 2.51 घंटे विलंब से भदोही आई। भदोही स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि 15128 केवी एक्सप्रेस का समय भदोही पहुंचने का भोर में 2.23 बजे है लेकिन सुबह 5.15 बजे आई। इसके बाद 11071 लोकमान्य तिलक-बलिया कामायनी एक्सप्रेस का भदोही पहुंचने का समय शाम 6.16 बजे है लेकिन भदोही शाम 7.56 बजे पहुंची। इसी प्रकार से 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस का समय 14.36 बजे है जो यह एक घंटे लेट 15.36 बजे पहुंची। ट्रेनों के देरी से आने से भदोही से ट्रेनों से सफर करने वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ी।