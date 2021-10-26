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जिले में स्थानांतरित होकर आए चार नए खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है। सभी ने अपने नवीन तैनाती स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वाराणसी से आईं रमा पांडेय को अभोली, जौनपुर से आईं किरन पांडेय को डीघ, मिर्जापुर से आए बृजेश कुमार राय को भदोही और सोनभद्र से आए धनंजय कुमार सिंह को औराई ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि सभी नए खंड शिक्षा अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराने और विद्यालयों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।