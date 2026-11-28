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नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मला सोनकर ने बताया कि नगर के सभी वार्डों में जनता की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास का खाका तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाता है। शासन से स्वीकृति मिलते ही विकास कार्यों को शुरू करा दिया जाता है।

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नईबाजार। नगर पंचायत के वार्ड आठ शिवाजी नगर में जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। शिवराज जल निकासी योजना के तहत बुधेनाथ मंदिर से माता मैया मंदिर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कराया गया। परियोजना पर तीन लाख 49 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब 305 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। नगर पंचायत नई बाजार में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, नाली, पेयजल और जल निकासी जैसी जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग वार्डों में जरूरत के अनुसार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसी तरह शिवाजी नगर में जल निकासी कार्य शुरू कराया गया।