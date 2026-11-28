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प्रदर्शन में आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ और आयकर कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया और एकजुट होकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आयकर कर्मियों ने विभाग से जुड़े कैडर समीक्षा एवं पुनर्गठन को अंतिम रूप देने, पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, इंटरचेंज ट्रांसफर नीति बहाल करने तथा एक जनवरी 2024 से प्रभावी आयकर अधिकारियों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची जारी करने जैसे कुल 12 सूत्री लंबित मांगों तो पूरा करने की मांग की। आयकर अधिकारी सुनील सिंह ने लंबित मांगों के साथ ही अराजपत्रित कर्मचारियों के भर्ती नियमों में संशोधन करने तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग खत्म करने की भी मांग की। प्रदर्शन में कार्यालय अधीक्षक सुमित सिंह, आयकर महासंघ के सचिव अमन चित्रांशी आदि कर्मचारी शामिल रहे।

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भदोही। जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ एवं आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को आयकर विभाग भदोही के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सुबह से कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया।