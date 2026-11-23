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जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि कुश्ती से भारतीय राजनीति में आए वह आयरन मैन थे। नेताजी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पहाड़ जैसी अकड़ के साथ कार्यकर्ताओं का साथ कभी नहीं छोड़ा। देश और प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी ने समाजवाद का रास्ता चुना था। मौके पर राजेन्द्र दुबे, हसनैन अंसारी, शोभनाथ यादव, रामकिशोर बिंद, श्यामलाल सरोज, सरिता बिंद, संतोष यादव, लालचंद बिंद, केशनाथ यादव, अंजनी शुक्ला, संदीप मंकी, करिया पाल, धमेन्द्र मिश्रा पप्पू आदि रहे। अध्यक्षता कल्लन यादव व संचालन हृदय नारायण प्रजापति ने किया।

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ज्ञानपुर। समाजवादी पार्टी की ओर से रविवार को कंसापुर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई। सपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके संघर्षों को अपनाने का संकल्प लिया। भदोही सपा विधायक जाहिद बेग ने नेताजी के समाजवादी विचारों पर चलने की बात कही। कहा कि मुलायम सिंह यादव शोषित समाज व किसानों के मसीहा थे।