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जिले के चकटोडर, हरिहरपुर, महजूदा, करियाव, जंगीगंज, सेमराध, कटरा, जयरामपुर, अमिलौरी, नई बाजार आदि सहित 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगा स्वास्थ्य मेले में मौसमी बीमारी के मरीज ज्यादातर आए। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और उन्हें निशुल्क दवाएं दीं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जांच भी की गई। विज्ञापन

गर्भवती महिलाओं और बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके गांव के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। कसियापुर पीएचसी प्रभारी डॉ. डीके वर्मा ने बताया कि वायरल फीवर के मरीज अधिक रहे। जिन्हें जांच करके दवा दी गई। जिले के चकटोडर, हरिहरपुर, महजूदा, करियाव, जंगीगंज, सेमराध, कटरा, जयरामपुर, अमिलौरी, नई बाजार आदि सहित 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगा स्वास्थ्य मेले में मौसमी बीमारी के मरीज ज्यादातर आए। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और उन्हें निशुल्क दवाएं दीं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य जांच भी की गई।गर्भवती महिलाओं और बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके गांव के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। कसियापुर पीएचसी प्रभारी डॉ. डीके वर्मा ने बताया कि वायरल फीवर के मरीज अधिक रहे। जिन्हें जांच करके दवा दी गई।

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ज्ञानपुर। जिले के 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। जिन्हें जांच पड़ताल करके दवा दी गई। मेले में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या अधिक रही। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और त्वचा रोग से पीड़ित मरीज आए। कुल 1129 मरीजों ने मेले में उपचार कराया।