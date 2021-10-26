Bhadohi News: पॉलिटेक्निक मैदान में लगेंगी पटाखे की दुकानें

विज्ञापन

वहीं, छह तहसीलों में एसडीएम की तरफ लाइसेंस जारी किए जाएंगे। शहर के रामलीला मैदान में पहले दुकानें लगती थीं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी डीएम ने सुरक्षा को देखते हुए पॉलीटेक्निक मैदान में अस्थायी दुकानें लगाने के लिए निर्देश जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ किया है कि अस्थायी आतिशबाजी विक्रय दुकानों की संख्या किसी भी हालात में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। दुकानों का आकार 25 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होगा।दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी। दुकानों की दिशा एक-दूसरे की ओर नहीं होगी। इसके साथ ही पटाखों की दुकानों के अलावा स्टॉल और प्रदर्शनी की दुकानें लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पटाखा बाजार में खरीदारों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी दुकानदारों बोरी में बालू, ड्रम में पानी अपने-अपने दुकानों के पास रखेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा मानकों को पूरा ख्याल रखा जाएगा। पानी व प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका परिषद की तरफ से की जाएगी।