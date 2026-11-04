Bhadohi News: चकवा महावीर मंदिर में हनुमान जी का भव्य शृंगार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:14 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
क्षेत्र के प्रसिद्ध चकवा महावीर मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर और सरसों के तेल से शृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर को फूल-मालाओं और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुंदरकांड पाठ और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर आदर्श सिंह, प्रदीप तिवारी, नागेंद्र प्रताप सिंह और बबलू सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन