फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Elaborate adornment of Lord Hanuman at the Chakwa Mahavir Temple

Bhadohi News: चकवा महावीर मंदिर में हनुमान जी का भव्य शृंगार

Wed, 04 Nov 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Elaborate adornment of Lord Hanuman at the Chakwa Mahavir Temple
क्षेत्र के प्रसिद्ध चकवा महावीर मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर और सरसों के तेल से शृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर को फूल-मालाओं और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। हरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुंदरकांड पाठ और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर आदर्श सिंह, प्रदीप तिवारी, नागेंद्र प्रताप सिंह और बबलू सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed