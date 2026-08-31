Bhadohi News: नाली ओवरफ्लो होने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
गोपीगंज। नगर के पश्चिम मोहाल स्थित लॉन के सामने नाली ओवरफ्लो होने से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बार-बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बनी हुई है। यहां से रोजाना 200 से 250 लोग गुजरते हैं। गंदे पानी से उठ रही दुर्गंध के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
डेंगू, मलेरिया सहित विभिन्न बीमारियां होने का डर लोगों को सताने लगा है। इधर नगर पालिका प्रशासन समस्या की तरफ ध्यान देने के बजाय इसकी अनदेखी कर रहा है। जबकि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासी श्रीकांत जायसवाल, संतोष मोदनवाल (पूर्व सभासद), रामजी मौर्या, अवधेश कुमार अग्रहरी, अन्नु मोदनवाल, मिथिलेश अग्रहरी, गुड्डू बरनवाल एवं जटाशंकर मोदनवाल आदि ने पालिका प्रशासन को चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।
विज्ञापन
डेंगू, मलेरिया सहित विभिन्न बीमारियां होने का डर लोगों को सताने लगा है। इधर नगर पालिका प्रशासन समस्या की तरफ ध्यान देने के बजाय इसकी अनदेखी कर रहा है। जबकि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्थानीय निवासी श्रीकांत जायसवाल, संतोष मोदनवाल (पूर्व सभासद), रामजी मौर्या, अवधेश कुमार अग्रहरी, अन्नु मोदनवाल, मिथिलेश अग्रहरी, गुड्डू बरनवाल एवं जटाशंकर मोदनवाल आदि ने पालिका प्रशासन को चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी।
विज्ञापन