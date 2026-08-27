Bhadohi News: हादसे में पिता-बेटी की मौत के बाद शव पहुंचा घर, मचा कोहराम

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क्षेत्र के लाल दरवाजा मुहल्ला निवासी कन्हैया लाल सोनकर ने बताया कि उनके भाई बिहारी अपनी बेटी मोनिका की विदाई कराकर रक्षाबंधन पर्व पर मंगलवार को प्रयागराज से कार से घर लौट रहे थे। साथ में उनका भतीजा सागर (25) भी था। इस हादसे में मौके पर ही बिहारी की मौत हो गई, जबकि बेटी व भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। भतीजे सागर का इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पिता-बेटी का शव बुधवार को चुनार पहुचते ही कोहराम मच गया। परिजन बिहारी सोनकर के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मेड़िया घाट पर ले गए। गंभीर रूप से घायल सागर का इलाज ट्राॅमा सेंटर में चल रहा है। संवाद