Bhadohi News: औद्योगिक गलियारे के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:54 AM IST
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अभोली ब्लॉक के सात गांव के छोटे किसानों और ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर औद्योगिक गलियारे के नाम पर जमीन लिए जाने का विरोध किया।
किसानों ने कहा कि उनके पास पहले से ही बहुत कम जमीन है। इसी पर खेती करके परिवार का गुजारा होता है। जमीन लिए जाने से उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो जाएगा। राष्ट्रपति, पीएम और सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर परियोजना को रद्द करने की मांग की। अभोली के कनकपुर, दानुपुर पश्चिम पट्टी, दानुपुर पूरब पट्टी, गोविंदपुर, दसवतपुर, अमिलहरा और वीरभद्र पट्टी के ग्रामीण मंगलवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे।
ग्रामीणों ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने और उनकी जमीन नहीं लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। इस मौके पर श्यामधर, अशर्फी, सुरेश कुमार, मोनू कुमार बिंद, राकेश कुमार, महाजनी, पूजा बिंद, राजकुमार, रमती देवी, बुढ़वा देवी, फूलवती देवी, राजकली, सुंदर मौजूद रहे। संवाद
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किसानों ने कहा कि उनके पास पहले से ही बहुत कम जमीन है। इसी पर खेती करके परिवार का गुजारा होता है। जमीन लिए जाने से उनके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो जाएगा। राष्ट्रपति, पीएम और सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर परियोजना को रद्द करने की मांग की। अभोली के कनकपुर, दानुपुर पश्चिम पट्टी, दानुपुर पूरब पट्टी, गोविंदपुर, दसवतपुर, अमिलहरा और वीरभद्र पट्टी के ग्रामीण मंगलवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे।
ग्रामीणों ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार से योजना पर पुनर्विचार करने और उनकी जमीन नहीं लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। इस मौके पर श्यामधर, अशर्फी, सुरेश कुमार, मोनू कुमार बिंद, राकेश कुमार, महाजनी, पूजा बिंद, राजकुमार, रमती देवी, बुढ़वा देवी, फूलवती देवी, राजकली, सुंदर मौजूद रहे। संवाद
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