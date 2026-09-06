Bhadohi News: आज सात घंटे ठप रहेगी बिजली आपूर्ति

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कार्पेट सिटी उपकेंद्र से जुड़े चार फीडरों की बिजली आपूर्ति रविवार को सात घंटे ठप रहेगी। इसमें 11 केवी इंडस्ट्रियल फीडर, 11 केवी जमुनीपुर फीडर, 11 केवी आईआईसीटी और 11केवी देहात फीडर प्रभावित होंगे। एसडीओ अवधेश कुमार पाल ने ताया कि 11केवी जमुनीपुर फीडर में केबल लगाने का कार्य होगा। इसके कारण कार्पेट सिटी उपकेंद्र पर शटडाउन लिया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। संवाद