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Bhadohi News: वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर मौत

Thu, 27 Aug 2026 02:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:24 AM IST
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Elderly man dies by hanging under suspicious circumstances.
थाना क्षेत्र के कोन भरुहवा गांव में मंगलवार की रात पारिवारिक कलह से तंग आकर वृद्ध ने फंदे से लटककर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को फंदे से उतार कर अंतिम संस्कार कर दिया।
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राजगढ़ थाना क्षेत्र के कोन भरुहवा गांव निवासी एक वृद्ध मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने बीज के दुकान में सोए हुए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी घर में सोए हुए थे। इसी दौरान रात में वृद्ध ने नायलॉन की रस्सी के सहारे अपने दुकान में फंदे से लटककर जान दे दी। मंगलवार की सुबह वृद्ध जब काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिवार के अन्य सदस्य सुबह 10 बजे जगाने के लिए गए। जहां उनका शव फंदे से लटकता देख शोर मचाने लगे।
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शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य व आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के साथ मिलकर परिजनों ने शव को नीचे उतारने के बाद पुलिस को सूचना दिए बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया। राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि उनके पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया है। शिकायत आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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