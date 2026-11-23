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कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अकवान सक्रिय होने के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दो दिनों से बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई है। शनिवार दोपहर में बूंदाबांदी हुई, देररात तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही। रविवार को भी दिनभर बादल छाए रहे। बीच-बीच में धूप निकलने की कोशिश करती, लेकिन फिर बादलों में छिप जाती। ठंडी हवा चलने से दिन में भी ठिठुरन बनी रही। बाजारों में भी ठंड का असर दिखा, लोग जल्दी घरों को लौटते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। तापमान में कमी आने की उम्मीद है। किसानों ने खेतों में रखी फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। बेजवां के कृषि विशेषज्ञ डॉ. आरपी चौधरी ने बताया कि बूंदाबांदी होने से खेत में कटी कर पड़ी धान की फसलों के डांठ नरम पड़ सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान नहीं है, क्योंकि एक दिन धूप लगने के बाद इसकी मंडाई की जा सकती है। क्योंकि बारिश इतना तेज नहीं था।इनसेट:तापमान में उतार-चढ़ाव जारीअकवान चक्रवात सक्रिय होने के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। बीते तीन दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में वृद्धि जारी है। तीन दिनों रात का तापमान 13 डिग्री से बढ़कर 18 डिग्री पहुंच गया है। मौसम परिवर्तित होने से इसका असर लोगों की सेहत पड़ा है। अस्पताल में सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मरीज भी बढ़े हैं।इनसेट:तापमान पर एक नजर:दिन - अधिकतम - न्यूनतमरविवार - 26 - 18शनिवार - 26 - 15शुक्रवार - 27 - 13बृहस्पतिवार - 28 - 13बुधवार - 29 - 13