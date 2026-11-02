Bhadohi News: विहिप की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा

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पटेल नगर में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश मौर्या के आवास पर रविवार को संगठन को मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए बैठक हुई। इसमें 4 नवंबर को संगठन की मजबूती के लिए एक बड़ी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें जिले में ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर नए पदाधिकारियों का चयन व जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में महेश, विकास, इंद्रेश मिश्रा, अमित पाठक, आर्यन पांडेय, आकाश सिंह, ब्रह्मा मोदनवाल आदि मौजूद रहे। संवाद