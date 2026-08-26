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Bhadohi News: पिता के बाद बेटी की भी गई जान, सड़क दुर्घटना में थी घायल

Wed, 26 Aug 2026 11:16 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:16 PM IST
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Daughter also loses her life after father; she had been injured in a road accident
गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के किशुनदेवपुर स्थित ओम पब्लिक स्कूल के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में घायल मोनिका (20) की भी मौत हो गई। मंगलवार को उनके पिता बिहारी सोनकर (50) जान चली गई थी। मंगलवार को मिर्जापुर के चुनार के लाल दरवाजा वार्ड नंबर 1 निवासी बिहारी सोनकर (50) अपनी पुत्री मोनिका (20) की विदाई कराकर प्रयागराज से कार द्वारा घर लौट रहे थे। उनके साथ भतीजा सागर और चालक नसीम अहमद भी थे। किशुनदेवपुर स्थित ओम पब्लिक स्कूल के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी थी।
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हादसे में बिहारी सोनकर की मौके के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं उनकी पुत्री मोनिका और भतीजा सागर को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि उपचार के दौरान मोनिका ने भी दम तोड़ दिया। एक दिन के भीतर पिता और पुत्री की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया कि मामले में ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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