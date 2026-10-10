Bhadohi News: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए आंदोलन कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष हुए नजरबंद

विज्ञापन



सूचना मिलने पर कमेटी के उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ बिंद एवं सुरेश गौतम, सुरियावां ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश चौहान, नगर अध्यक्ष करन मौर्य, जिला सचिव विशाल गौतम, इंटक के मंडल अध्यक्ष सुमित शुक्ला, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शक्ति मिश्रा, ओबीसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश पाल उनके आवास पर पहुंचकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास सफल नहीं होगा। वह अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे।

विज्ञापन

सुरियावां। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी को शुक्रवार को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया।