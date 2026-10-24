Bhadohi News: हाईवे की सर्विस लेन के किनारे से हटाया कूड़ा-करकट

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मनोज मिश्रा, श्याम सुंदर पांडेय, कालिंद्र मिश्रा, राजेश यादव, पप्पू यादव, विनय अग्रहरि और दिनेश मौर्य ने सफाई अभियान पर संतोष जताया। उन्होंने सर्विस लेन के खुले हिस्से को ढकने की मांग की, ताकि हादसों की आशंका कम हो सके।

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त्योहारों के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से शुक्रवार को वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर जंगीगंज के पास सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान ब्रिज के समीप सर्विस लेन के किनारे जमा कूड़ा-करकट जेसीबी की मदद से हटाया गया। कचरे से पटे नाले की भी सफाई की गई। स्थानीय लोग सर्विस लेन के किनारे कूड़ा डालते हैं, जिससे वहां गंदगी बनी रहती है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। साथ ही, गंदगी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी रहती है। सफाई अभियान से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।