Bhadohi News: वीएचएनडी सत्र में सीएचओ अनुपस्थित, सीएमओ ने रोका वेतन

विज्ञापन





सर्रोई। मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी डॉ. एसके चक सोमवार को वीएचएनडी सत्र हरियावां का निरीक्षण किए। जहां मौके सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति राव अनुपस्थित मिली। जिसे लेकर सीएमओ ने नाराजगी व्यक्त की। उस दिन का वेतन रोक दिया। कहा ड्यूटी के प्रति इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्य नहीं किया जाएगा। सभी स्वास्थ्यकर्मी समय से ड्यूटी पहुंचे। वीएचएनडी सत्र के दौरान महिलाओं और बच्चों को टीका लगाए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान एएनएम सुनीता मौर्या, आशा सीमा देवी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही।