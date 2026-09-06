फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Bus driver jumps into pond to catch youth who was running away after abusing, dies

Bhadohi News: गाली देकर भाग रहे युवक को पकड़ने के लिए ताल में कूदा बस का चालक, माैत

Sun, 06 Sep 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Bus driver jumps into pond to catch youth who was running away after abusing, dies
औराई कोतवाली क्षेत्र के गिर्दबड़गांव के ताल में डूबने से शनिवार को रोडवेज बस चालक अजय सरोज (35) की मौत हो गई। मछली मार रहे एक युवक ने उसे गाली दी तो वह उसे पकड़ने के लिए ताल में कूद गया। पानी अधिक होने से वह डूब गया। 45 मिनट बाद उसे ग्रामीण निकालकर सीएचसी औराई ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गिर्दबड़गांव निवासी अजय सरोज रोडवेज बस चलाता था। शनिवार को वह तीन दोस्तों के साथ टेंपो का पंचर बनवाने के लिए घर से निकला था। दोस्तों संग एक शराब की दुकान पर पहुंचा और शराब पी। डोमैला मार्ग पर नहर पर एक युवक मछली मार रहा था। किसी बात को लेकर उसका अजय से विवाद हो गया। इसके बाद मछली मार रहा युवक गाली देकर वहां से भागने लगा। अजय उसे पकड़ने के लिए दौड़ाया। युवक भागते-भागते ताल में कूद गया। किसी तरह वह निकल गया, लेकिन अजय पानी अधिक होने से डूब गया। कुछ दूर खड़े उसके दोस्त शोरगुल सुनकर माैके पर पहुंचे। ग्रामीणों 45 मिनट बाद ताल से अजय को निकाला। वह अचेत हालत में था। उसके दोस्त एंबुलेंस से सीएचसी औराई ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अजय वाराणसी से सोनभद्र रूट पर रोडवेज बस चलाता था। अजय को एक बेटी और दो बेटे हैं। उसके पिता हीरा सरोज की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अकेले ही परिवार में कमाने वाला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed