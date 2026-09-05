Bhadohi News: अमवा में 5वें दिन बदला गया जला ट्रांसफाॅर्मर

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अखबार के शुक्रवार के अंक में चार दिन से जला ट्रांसफार्मर, लोग परेशान... नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। जिसके बाद बिजली निगम के अधिकारियों की नींद खुली। जिसके बाद ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। बाजार में करीब एक हजार की आबादी निवास करती है। बीते सोमवार को ही ट्रांसफार्मर जल गया था।जन्माष्टमी पर्व ट्रांसफार्मर बनने से लोगों ने राहत की सांस ली। अवर अभियंता ज्योति प्रकाश ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद तत्काल बदल दिया गया।