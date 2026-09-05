Bhadohi News: अमवा में 5वें दिन बदला गया जला ट्रांसफाॅर्मर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:45 AM IST
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स्थानीय उपकेंद्र के अमवा बाजार में लगा 25 केवीए का विद्युत ट्रांसफाॅर्मर शुक्रवार को बदल दिया गया। बीते चार दिनों से जले ट्रांसफाॅर्मर के कारण उपभोक्ता परेशान थे। बिजली न होने के कारण स्थानीय दुकानदार, रहवासी को परेशानी झेलनी पड़ी।
अखबार के शुक्रवार के अंक में चार दिन से जला ट्रांसफार्मर, लोग परेशान... नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। जिसके बाद बिजली निगम के अधिकारियों की नींद खुली। जिसके बाद ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। बाजार में करीब एक हजार की आबादी निवास करती है। बीते सोमवार को ही ट्रांसफार्मर जल गया था।
जन्माष्टमी पर्व ट्रांसफार्मर बनने से लोगों ने राहत की सांस ली। अवर अभियंता ज्योति प्रकाश ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद तत्काल बदल दिया गया।
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अखबार के शुक्रवार के अंक में चार दिन से जला ट्रांसफार्मर, लोग परेशान... नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। जिसके बाद बिजली निगम के अधिकारियों की नींद खुली। जिसके बाद ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। बाजार में करीब एक हजार की आबादी निवास करती है। बीते सोमवार को ही ट्रांसफार्मर जल गया था।
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जन्माष्टमी पर्व ट्रांसफार्मर बनने से लोगों ने राहत की सांस ली। अवर अभियंता ज्योति प्रकाश ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बाद तत्काल बदल दिया गया।
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