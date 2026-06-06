Bhadohi News: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:33 AM IST
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औराई। कोतवाली क्षेत्र के बेजवां गांव में पति से फोन पर हुए विवाद के बाद 35 वर्षीय शहदीन पत्नी अखलाक ने फंदे से लटककर जान दे दी। उसका शव साड़ी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने विवाहिता के पिता की मौजूदगी में शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेजवां निवासी अखलाक मुंबई में काम करते हैं। करीब 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दंपती की चार बेटियां और तीन बेटे हैं। बेटों में शाहिद (13), करिया (10) और साहेब (6) शामिल हैं। परिजनों के अनुसार अखलाक त्योहार पर घर आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ सके। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच फोन पर विवाद चल रहा था।
बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनकी मां एक दिन से पिता से फोन पर झगड़ रही थीं। बृहस्पतिवार को दोपहर में उसका शव फंदे से लटका मिला। बच्चों के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि दुकान खोलने के बाद मां रोज की तरह आराम कर रही होंगी। मृतका के पिता इशहाक ने पुलिस से कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है। उन्होंने कहा कि बेटी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था और उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। पिता ने पुलिस से फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने कहा कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनकी मां एक दिन से पिता से फोन पर झगड़ रही थीं। बृहस्पतिवार को दोपहर में उसका शव फंदे से लटका मिला। बच्चों के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि दुकान खोलने के बाद मां रोज की तरह आराम कर रही होंगी। मृतका के पिता इशहाक ने पुलिस से कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद है। उन्होंने कहा कि बेटी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था और उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। पिता ने पुलिस से फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने कहा कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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