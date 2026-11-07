भदोही: प्रेमी से बात करने पर नाराज दो भाइयों ने बहन की गला दबाकर की हत्या, आत्महत्या की रची कहानी

युवक से बातचीत करने पर थे नाराज

पुलिस जांच में सामने आया कि खुशबू किसी युवक से बातचीत करती थी। इस बात को लेकर उसके दोनों भाई नाराज रहते थे। बुधवार को भी वह युवक से फोन पर बात कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों की उससे कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।



एएसपी बोले- पूछताछ में दोनों ने कबूला जुर्म

एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि घटना के समय माता-पिता घर के बाहर थे और तीनों भाई-बहन घर पर थे। पिता के लौटने पर दोनों भाइयों ने बहन के आत्महत्या करने की जानकारी दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पूछताछ की गई तो दोनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।